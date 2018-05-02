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Пензенские активисты РГО призвали провести противопожарную опашку в Заре

09:21 | 02.05.2018 | Общество

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Активисты пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) подготовили письмо в адрес чиновников мэрии с просьбой принять срочные меры по предотвращению пожаров в микрорайоне Заря.

Пензенские активисты РГО призвали провести противопожарную опашку в Заре

Фото: Виктор Небога

Поводом стало возгорание, произошедшее на поле неподалеку от жилых домов в минувший вторник, 1 мая.

«В 15.30 я обнаружил, что огонь бушует рядом с нашим новым парком «Дружба», где мы каждый год сажаем тысячи новых молодых деревьев, но огонь подступал очень близко к жилым домам — примерно около 150 метров. Я вызвал пожарных и вместе с местным жителем Юрием Харьковым принялся тушить сухую траву, сбивая с нее пламя и не позволяя огню перекинуться на жилые постройки», — сообщил помощник председателя реготделения РГО по экологическим вопросам Виктор Небога.

Он добавил, что благодаря своевременным мерам удалось ликвидировать огонь, который уничтожил лишь сухую траву и не успел повредить саженцы.

В связи с этим представители РГО призывают провести опашку территории, чтобы не допустить трагедии.

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