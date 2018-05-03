Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Андрей Смирнов по итогам 2017 года в пятый раз подряд признан в Пензенской области лучшим судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, это дает ему право претендовать на звание почетного работника Федеральной службы судебных приставов.

«В конкурсе приняли участие 48 работников УФССП России по Пензенской области, которые оценивались по результатам своей профессиональной подготовки и служебной деятельности», — пояснила собеседница агентства.

По словам Яны Загребельной, лучшим судебным приставом-исполнителем стала Екатерина Артемова, лучшим дознавателем — Александр Гунов, а лучшим приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов — Андрей Прокофьев.