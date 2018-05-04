Вблизи школы №30 в Пензе посадили яблоневый сад Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 23 молодые яблони посажены на территории школы №30 города Пензы в пятницу, 4 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Одну из них с помощью школьников посадили мэр Виктор Кувайцев и директор школы №30, депутат пензенской городской думы Андрей Долов.

Общее количество саженцев равно числу классов в образовательной организации. Каждому дереву дали имя и табличкой обозначили, кто будет за ним ухаживать.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что это станет гарантией сохранения яблонь, поскольку дети и родители будут чувствовать свою ответственность за их судьбу.

«Отрадно видеть, как растет число школьных фруктовых садов. В 40 учебных заведениях города уже существуют участки с плодовыми деревьями. В скором времени они обновятся и дополнятся», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.