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Вблизи школы №30 в Пензе посадили яблоневый сад

15:39 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 23 молодые яблони посажены на территории школы №30 города Пензы в пятницу, 4 мая.

Вблизи школы №30 в Пензе посадили яблоневый сад

Фото: Penza-gorod.ru

Одну из них с помощью школьников посадили мэр Виктор Кувайцев и директор школы №30, депутат пензенской городской думы Андрей Долов.

Общее количество саженцев равно числу классов в образовательной организации. Каждому дереву дали имя и табличкой обозначили, кто будет за ним ухаживать.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что это станет гарантией сохранения яблонь, поскольку дети и родители будут чувствовать свою ответственность за их судьбу.

«Отрадно видеть, как растет число школьных фруктовых садов. В 40 учебных заведениях города уже существуют участки с плодовыми деревьями. В скором времени они обновятся и дополнятся», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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