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Участники веломарафона «Во имя Победы» проедут более 150 км по Пензенской области

16:10 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 20 участников пятого ежегодного веломарафона «Во имя Победы» преодолеют за пять дней более 150 км по селам Пензенской области.

Участники веломарафона «Во имя Победы» проедут более 150 км по Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пробег посвящен 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году добровольца в России. Он организован в рамках социального проекта «Горжусь тобой, мой Сурский край».

Старт веломарафону, в котором примут участие члены студенческих отрядов, будет дан у дома молодежи в субботу, 5 мая, в 10.00. В первый же день они направятся в Константиновку.

6 мая участники поедут в Воскресеновку, 7 мая — в Кондоль. 8 мая они прибудут в Алферьевку, где в День Победы примут участие в торжественном митинге.

Завершится велопробег в Пензе на площади перед домом молодежи 9 мая.

В каждом населенном пункте планируется оказать помощь ветеранам и пожилым людям, раздать георгиевские ленточки и провести концерты.

Также состоятся товарищеские матчи с местными школьниками. С учениками будет проведена патриотическая и социально-педагогическая работа.

Помимо этого, члены студотрядов ознакомятся с культурными объектами и достопримечательностями населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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