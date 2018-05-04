Участники веломарафона «Во имя Победы» проедут более 150 км по Пензенской области Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 20 участников пятого ежегодного веломарафона «Во имя Победы» преодолеют за пять дней более 150 км по селам Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пробег посвящен 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году добровольца в России. Он организован в рамках социального проекта «Горжусь тобой, мой Сурский край».

Старт веломарафону, в котором примут участие члены студенческих отрядов, будет дан у дома молодежи в субботу, 5 мая, в 10.00. В первый же день они направятся в Константиновку.

6 мая участники поедут в Воскресеновку, 7 мая — в Кондоль. 8 мая они прибудут в Алферьевку, где в День Победы примут участие в торжественном митинге.

Завершится велопробег в Пензе на площади перед домом молодежи 9 мая.

В каждом населенном пункте планируется оказать помощь ветеранам и пожилым людям, раздать георгиевские ленточки и провести концерты.

Также состоятся товарищеские матчи с местными школьниками. С учениками будет проведена патриотическая и социально-педагогическая работа.

Помимо этого, члены студотрядов ознакомятся с культурными объектами и достопримечательностями населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.