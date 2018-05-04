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Активисты провели акцию «Кто, если не мы» на Мироносицком кладбище Пензы

19:17 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы приняли участие в гражданско-патриотической акции «Кто, если не мы», состоявшейся на Мироносицком кладбище Пензы в пятницу, 4 мая.

Активисты провели акцию «Кто, если не мы» на Мироносицком кладбище Пензы

Фото: пензенское региональное отделение РГО

Она объединила членов Русского географического общества, активистов движения «Зеленая волна», представителей Пензенского государственного университета, фонда святой Аллы и литературного музея.

Они убрали территорию, покрасили бордюрный камень у братских могил и поправили несколько захоронений.

«Наряду с ухоженными могилами здесь есть захоронения времен войны солдат и командиров, которые находятся в плачевном состоянии, несмотря на большую работу, которую проводит администрация Ленинского района [Пензы] и руководство кладбища. В таком же состоянии находятся некоторые из могил ветеранов Великой Отечественной войны, у которых, вероятно, не осталось родственников, чтобы следить за захоронениями», — отметил заместитель председателя реготделения РГО Олег Авдеев.

Предполагается, что подобные акции будут продолжены.

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