Олег Ягов предложил объединить экспертов, которые помогут молодежи с заявками на гранты Общество

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов предложил создать экспертный совет, который будет персонифицировано готовить инициативных жителей региона к участию в конкурсах грантов Росмолодежи и президента России.

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«Недавно состоялся в Москве форум «Россия — страна возможностей», где было руководство и страны, и Росмолодежи. Речь велась о том, что для молодежи сейчас создаются уникальные возможности для участия в проектах. Я напомню, что в 2018 году впервые в истории Росмолодежи выделено 2,5 млрд. рублей на реализацию молодежных проектов», — отметил он в ходе пресс-конференции, посвященной региональному образовательному форуму «Сурские ласточки», который пройдет в санатории «Березовая роща» с 15 по 17 мая.

Олег Ягов обратил внимание на то, что многих ошибок, из-за которых отклоняются заявки на гранты, вполне можно избежать на этапе оформления.

«Допустим, функционально для реализации проекта нужен ноутбук за 25 тыс. рублей, а люди пишут ноутбук за 175 тыс. рублей. Сразу такие заявки отклоняются», — сказал зампред областного правительства.

В качестве первого шага по организации работы, призванной помочь желающим претендовать на гранты, Олег Ягов предложил на следующей неделе провести рабочую встречу, в которой примут участие председатель Союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев, руководитель реготделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов, директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов и представители министерства образования региона.

«Я готов подключиться к этой работе», — добавил он.