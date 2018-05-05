В Пензе дан старт веломарафону «Во имя Победы» Общество

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Представители студенческих отрядов отправились в пятый ежегодный веломарафон «Во имя Победы», старт которому дан у дома молодежи в Пензе в субботу, 5 мая.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель реготделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов, в этом году мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи, благодаря чему были выделены деньги на аренду велосипедов и символику.

«Как и в предыдущие годы, марафон организован в рамках социального проекта «Горжусь тобой, мой Сурский край», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что протяженность маршрута превысит 150 км, при этом путь будет пролегать по селам Пензенского района.

По словам Артема Колобова, в каждом населенном пункте будет оказана адресная помощь ветеранам, их вдовам и пожилым людям, студенты примут участие в благоустройстве пришкольных территорий, встретятся с учащимися и раздадут местным жителям георгиевские ленточки.

Финал веломарафона состоится в Пензе в День Победы, 9 мая.