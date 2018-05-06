В Заре высадили более 1 тыс. молодых сосен Общество

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы высадили более 1 тыс. саженцев сосны на Аллее полярников в микрорайоне Заря в рамках акции «Посади дерево — вспомни о войне», которая состоялась в минувшую субботу, 5 мая.

Фото: пресс-служба Русского географического общества

Растения для посадки им выделил региональный Минлесхоз.

В акции приняли участие члены Русского географического общества, активисты экологического движения «Зеленая волна», члены молодежного клуба РГО, сотрудники Росприроднадзора Пензенской области и литературного музея, педагоги и учащиеся школы №58, жители микрорайона Заря, ветераны труда и волонтеры.

В самом начале мероприятия организаторы раздали всем участникам георгиевские ленточки и провели торжественное открытие, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.