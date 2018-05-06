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В Пензе места отдыха у воды приведут в порядок к 20 мая

11:05 | 06.05.2018 | Общество

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Подготовка к приему отдыхающих на шести прибрежных зонах Пензы будет завершена к воскресенью, 20 мая.

В Пензе места отдыха у воды приведут в порядок к 20 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этот срок ООО «Департамент развития отдыха и туризма» установит контейнеры для мусора, урны, скамейки, кабины для переодевания и грибки, приведет в порядок туалеты.

В Пензе традиционно будет действовать шесть зон отдыха вблизи водоемов — на Арбековских прудах и в районе улиц Лядова, Павлушкина, Сплавной, Совхоз-техникум и Антонова.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил пляж у больницы №6 имени Г.А. Захарьина в воскресенье, 6 мая. Во время осмотра территории начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил ему, что организация убрала бытовой мусор, но из-за погодных условий он будет вывезен на следующей неделе.

Мэр поручил до 20 мая завезти песок и установить информационные стенды с телефонами экстренных служб, статистикой по несчастным случаям на воде и правилами поведения у водоемов.

«На каждом участке необходимо обеспечить постоянное присутствие дежурных, которые будут контролировать санитарное состояние этих мест и соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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