Четверо студентов пензенского «Дома Вероники» смогут ходить — Мария Львова-Белова Общество

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Четверо студентов пензенского активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в ближайшем будущем смогут ходить. Об этом сообщила член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

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«Друзья, у нас потрясающие новости: через месяц четверо из студентов «Дома Вероники» должны пойти своими ногами! Это стало возможным благодаря интенсивным ежедневным занятиям на базе нашего активного пансиона с руководителями «Центра реабилитации и здоровья», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова отметила, что возможность улучшить свое состояние появилась у всех студентов.

«Для того чтобы завершить курс для 10 ребят нам необходимо собрать 60 тыс. [рублей]. Подумать только, пансион «Дом Вероники», который планировался как постоянное место жительства наших ребят, должен выпустить их, да еще и на своих ногах!» — добавила она.