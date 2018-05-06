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Четверо студентов пензенского «Дома Вероники» смогут ходить — Мария Львова-Белова

13:00 | 06.05.2018 | Общество

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Четверо студентов пензенского активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в ближайшем будущем смогут ходить. Об этом сообщила член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Четверо студентов пензенского «Дома Вероники» смогут ходить — Мария Львова-Белова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Друзья, у нас потрясающие новости: через месяц четверо из студентов «Дома Вероники» должны пойти своими ногами! Это стало возможным благодаря интенсивным ежедневным занятиям на базе нашего активного пансиона с руководителями «Центра реабилитации и здоровья», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова отметила, что возможность улучшить свое состояние появилась у всех студентов.

«Для того чтобы завершить курс для 10 ребят нам необходимо собрать 60 тыс. [рублей]. Подумать только, пансион «Дом Вероники», который планировался как постоянное место жительства наших ребят, должен выпустить их, да еще и на своих ногах!» — добавила она.

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