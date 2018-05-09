В Пензе приставы приняли присягу Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. 28 судебных приставов в торжественной обстановке приняли присягу около мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в минувший вторник, 8 мая.

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На церемонию были приглашены представители органов государственной власти, члены общественного совета управления ФССП России по региону, ветераны ведомства и родственники сотрудников.

Из строя поочередно вызывались судебные приставы, каждый из которых зачитывал вслух текст присяги, обязуясь исполнять Конституцию, честно и добросовестно служить государству и народу при осуществлении возложенных на них полномочий, основывающихся исключительно на решениях суда и четко регламентированных федеральными законами, указами президента России и приказами министерства юстиции РФ.

В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к «Афганским воротам», сообщает пресс-служба управления ФССП России по Пензенской области.