Пензенские поисковики обнаружили останки девяти солдат Великой Отечественной войны Общество

Великий Новгород, 9 мая 2018. PenzaNews. Пензенские отряды «Поиск-вездеход» и «Комбат», проводившие поисковые работы территории Демянского района Новгородской области, обнаружили останки девяти бойцов Красной армии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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Она отметила, что также удалось найти подписанную вещь — опасную бритву с фамилией Чепур, теперь предстоит установить личность ее владельца.

«Активисты проводили поисковые работы по местам боев 202-ой стрелковой дивизии и 126-й стрелковой бригады, где сражались в том числе и пензенцы, которые вели бои с марта 1942 по февраль 1943 года», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова отметила, что раскопки проводились совместно с отрядом «Березка» поселка Кневицы.

«Это уже четвертая экспедиция представителей пензенского регионального отделения в Новгородскую область. За предыдущие три года были подняты останки 55 бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, установлены личности 10 человек», — добавила она.