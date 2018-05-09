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Пензенские поисковики обнаружили останки девяти солдат Великой Отечественной войны

08:31 | 09.05.2018 | Общество

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Великий Новгород, 9 мая 2018. PenzaNews. Пензенские отряды «Поиск-вездеход» и «Комбат», проводившие поисковые работы территории Демянского района Новгородской области, обнаружили останки девяти бойцов Красной армии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Пензенские поисковики обнаружили останки девяти солдат Великой Отечественной войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что также удалось найти подписанную вещь — опасную бритву с фамилией Чепур, теперь предстоит установить личность ее владельца.

«Активисты проводили поисковые работы по местам боев 202-ой стрелковой дивизии и 126-й стрелковой бригады, где сражались в том числе и пензенцы, которые вели бои с марта 1942 по февраль 1943 года», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова отметила, что раскопки проводились совместно с отрядом «Березка» поселка Кневицы.

«Это уже четвертая экспедиция представителей пензенского регионального отделения в Новгородскую область. За предыдущие три года были подняты останки 55 бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, установлены личности 10 человек», — добавила она.

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