EN
15:42:51 Среда, 9 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Для ветеранов устроили торжественный прием в мэрии Пензы

14:36 | 09.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, труженики тыла, представители ветеранских организаций и силовых ведомств приняли участие в торжественном приеме, состоявшемся в администрации Пензы в День Победы, 9 мая.

Для ветеранов устроили торжественный прием в мэрии Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

С праздником защитников Отечества поздравили губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

«Есть события, значимость которых не тускнеет со временем, а наоборот — прибавляет величия. Для каждого человека в нашей стране День Победы — это священная дата, которая объединяет целые поколения», — отметил глава городской администрации, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что ветераны служат примером мужества, героизма, стойкости и бесконечной любви к Родине.

«Искренне рад возможности еще раз сказать вам спасибо за великий подвиг, за принципиальную жизненную позицию, за историческую память, которую вы храните и передаете молодежи, за воспитание юных патриотов, за понимание и поддержку», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, гости почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей сражений. После этого творческие коллективы представили концертную программу.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вор украл из магазина термоаппликации и около 30 ножниц Падалкин сообщил о задержании в День Победы в Пензе Герасимова за раздачу листовок
Юные регбисты из Пензы победили на «Кубке Петра Великого» «Бессмертный полк» в Пензе объединил 40 тыс. человек — губернатор
Жителя Кузнецка ночью избили в собственной квартире В Нижнеломовском районе мошенник обманул владельца инвалидной коляски
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама