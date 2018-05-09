Для ветеранов устроили торжественный прием в мэрии Пензы Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, труженики тыла, представители ветеранских организаций и силовых ведомств приняли участие в торжественном приеме, состоявшемся в администрации Пензы в День Победы, 9 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

С праздником защитников Отечества поздравили губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

«Есть события, значимость которых не тускнеет со временем, а наоборот — прибавляет величия. Для каждого человека в нашей стране День Победы — это священная дата, которая объединяет целые поколения», — отметил глава городской администрации, обращаясь к собравшимся.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что ветераны служат примером мужества, героизма, стойкости и бесконечной любви к Родине.

«Искренне рад возможности еще раз сказать вам спасибо за великий подвиг, за принципиальную жизненную позицию, за историческую память, которую вы храните и передаете молодежи, за воспитание юных патриотов, за понимание и поддержку», — добавил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, гости почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей сражений. После этого творческие коллективы представили концертную программу.