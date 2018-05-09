В Пензе на аукцион по нанесению разметки на сумму 30 млн. рублей заявилась одна компания Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Пензенская инновационная компания» («ПИК») стало единственным участником электронного аукциона по определению подрядчика, который нанесет в городе горизонтальную дорожную разметку краской и термопластиком.

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Начальная (максимальная) цена контракта, установленная заказчиком — департаментом ЖКХ Пензы, составляла 30 млн. 242 тыс. 934 рубля. Она снижена не была, так как компания «ПИК» выразила готовность выполнить весь объем работ как раз за эту сумму.

«Аукцион признается несостоявшимся. […] Контракт будет заключен с обществом с ограниченной ответственностью «ПИК» […] как с единственным поставщиком», — говорится в протоколе рассмотрения заявки от 8 мая.

Как отмечается в конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок, финансирование работ будет осуществляться из бюджета Пензы.

Завершить их необходимо до 1 ноября 2018 года, при этом нанести разметку на улице Карпинского и проспекте Победы — от монумента до Беляевского путепровода — нужно в течение пяти дней с момента заключения контракта.

Гарантия на те участки, где разметку нанесут краской, составит три месяца. При использовании термопластика этот срок будет равен одному году.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ПИК» находится в Пензе на улице Аустрина, 164.

Директором «Пензенской инновационной компании» является Денис Брюханков, он же числится учредителем.

Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.