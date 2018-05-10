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В Пензе в приемную «Судьба солдата» поступило почти 60 запросов от родных воинов

09:05 | 10.05.2018 | Общество

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. 58 запросов от родственников людей, погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны, поступило за 4 часа работы приемной «Судьба солдата», организованной поисковыми отрядами «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго» и «Комбат» в сквере «Журавли» в Пензе в минувшую среду, 9 мая.

В Пензе в приемную «Судьба солдата» поступило почти 60 запросов от родных воинов

Фото: реготделение Поискового движения России

Пензенцы просили поисковиков уточнить данные о своих родных и близких.

Фоторепортаж

День Победы в Пензе. 9 мая 2018 г.

Кроме того, представители отрядов проконсультировали их на предмет использования интернет-ресурсов, посвященных Великой Отечественной войне, и оформления запросов в архивы.

«Информация, которую поисковикам удастся установить, будет передана не только родственникам, но и на ее основании будут внесены изменения и дополнения в 12-й том книги памяти Пензенской области», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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