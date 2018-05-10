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В Пензе открыто первое в регионе отделение почты с зоной самообслуживания

12:58 | 10.05.2018 | Общество

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Почтовое отделение, расположенное в жилом многоквартирном доме на улице Кулакова, 1, в Пензе, стало первым в регионе, которое начало работать в новом формате.

В Пензе открыто первое в регионе отделение почты с зоной самообслуживания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместо двух рабочих мест теперь предусмотрено четыре, что, как ожидается, позволит сократить очереди.

Нововведением также стало наличие зоны самообслуживания, где посетители могут самостоятельно взять упаковочный материал для бандеролей и посылок, после чего заполнить бланк.

Кроме того, отделение адаптировано для людей с ограниченными возможностями. В частности, входная группа оснащена пандусом.

Как сообщила директор УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Наталья Арбузова, обновленное отделение удалось разгрузить за счет того, что выдача посылок теперь будет производиться на улице Дзержинского.

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