В Пензе открыто первое в регионе отделение почты с зоной самообслуживания Общество

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Почтовое отделение, расположенное в жилом многоквартирном доме на улице Кулакова, 1, в Пензе, стало первым в регионе, которое начало работать в новом формате.

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Вместо двух рабочих мест теперь предусмотрено четыре, что, как ожидается, позволит сократить очереди.

Нововведением также стало наличие зоны самообслуживания, где посетители могут самостоятельно взять упаковочный материал для бандеролей и посылок, после чего заполнить бланк.

Кроме того, отделение адаптировано для людей с ограниченными возможностями. В частности, входная группа оснащена пандусом.

Как сообщила директор УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Наталья Арбузова, обновленное отделение удалось разгрузить за счет того, что выдача посылок теперь будет производиться на улице Дзержинского.