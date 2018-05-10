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В городищенском ТЦ «Уютно дома» выявлены нарушения

16:35 | 10.05.2018 | Общество

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Городище, 10 мая 2018. PenzaNews. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в торговом центре «Уютно дома», расположенном на улице Московской в Городище Пензенской области.

В городищенском ТЦ «Уютно дома» выявлены нарушения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в торговых залах центра огнетушители расположены на высоте более 1,5 метров, а в помещении мебельного отдела [во время проведения проверки] отсутствовали знаки эвакуации, план эвакуации и табличка с номерами экстренных служб. Эвакуационные выходы из здания не функционировали, а пути к ним были загромождены реализуемой продукцией», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве пояснили, что директору торгового центра – индивидуальному предпринимателю Сергею Никулину внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, а ход устранения нарушений — на контроле прокурора», — добавили в пресс-службе.

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