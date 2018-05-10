Сотрудники «Дамате» вместе с семьями заложили аллею в честь Дня Победы Общество

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники группы компаний «Дамате» вместе с членами своих семей заложили аллею в честь Дня Победы в Нижнеломовском районе Пензенской области, где расположены производственные мощности холдинга.

Фото: Acdamate.com

Всего в акции приняли участие свыше 50 человек, самому юному из которых менее года. Благодаря их усилиям было высажено двадцать молодых деревьев.

«Мы с уважением относимся к семейным ценностям и всегда с удовольствием приглашаем на наши мероприятия не только сотрудников, но и членов их семей», — прокомментировала заместитель генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Она добавила, что подобные акции планируется проводить ежегодно.

Как сообщает пресс-служба холдинга, название для новой аллеи будет выбрано по результатам конкурса, в ходе которого свои предложения выскажут сотрудники компании. Его итоги подведут 24 мая.