Иван Ефремов представлен коллективу в должности главы пензенского ЛО МВД на транспорте Общество

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Сергей Цилих представил подполковника полиции Ивана Ефремова в должности руководителя пензенского ЛО МВД России на транспорте коллективу линейного отдела.

Фото: Пфоут.мвд.рф

Он охарактеризовал нового главу отдела как грамотного профессионала, имеющего большой опыт оперативной работы.

В свою очередь Иван Ефремов поблагодарил за оказанное ему доверие.

Он заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач, главная из которых — соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова, Иван Ефремов служит в органах внутренних дел с 1993 года, при этом с 2011-го он занимал должность заместителя начальника линейного отдела – начальника полиции пензенского ЛО МВД России на транспорте.