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Иван Ефремов представлен коллективу в должности главы пензенского ЛО МВД на транспорте

17:09 | 10.05.2018 | Общество

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Сергей Цилих представил подполковника полиции Ивана Ефремова в должности руководителя пензенского ЛО МВД России на транспорте коллективу линейного отдела.

Иван Ефремов представлен коллективу в должности главы пензенского ЛО МВД на транспорте

Фото: Пфоут.мвд.рф

Он охарактеризовал нового главу отдела как грамотного профессионала, имеющего большой опыт оперативной работы.

В свою очередь Иван Ефремов поблагодарил за оказанное ему доверие.

Он заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач, главная из которых — соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова, Иван Ефремов служит в органах внутренних дел с 1993 года, при этом с 2011-го он занимал должность заместителя начальника линейного отдела – начальника полиции пензенского ЛО МВД России на транспорте.

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