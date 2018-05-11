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В пензенской колонии №1 начали сбор вешенок

15:50 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, приступили к сбору вешенок.

В пензенской колонии №1 начали сбор вешенок

Фото: 58.fsin.su

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, ежедневно собирается от 12 до 15 кг.

Приобрести данную продукцию могут как сотрудники уголовно-исполнительной системы, так и жители, которым для этого нужно обратиться в отдел маркетинга исправительного учреждения.

По инициативе руководства колонии грибы выращивают в зимние и весенние месяцы.

Как пояснил начальник ИК №1 Станислав Аксененко, что в ближайшее время также будет собран урожай шампиньонов.

В свою очередь заместитель начальника колонии №1 Валентин Франк отметил, что для производства выделено специальное помещение, которое соответствует всем требованиям, а также была детально изучена технология выращивания.

«Споры грибов — мицелии — закуплены в нашем регионе», — уточнил он.

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