В пензенской колонии №1 начали сбор вешенок
Печать
Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, приступили к сбору вешенок.
Фото: 58.fsin.su
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, ежедневно собирается от 12 до 15 кг.
Приобрести данную продукцию могут как сотрудники уголовно-исполнительной системы, так и жители, которым для этого нужно обратиться в отдел маркетинга исправительного учреждения.
По инициативе руководства колонии грибы выращивают в зимние и весенние месяцы.
Как пояснил начальник ИК №1 Станислав Аксененко, что в ближайшее время также будет собран урожай шампиньонов.
В свою очередь заместитель начальника колонии №1 Валентин Франк отметил, что для производства выделено специальное помещение, которое соответствует всем требованиям, а также была детально изучена технология выращивания.
«Споры грибов — мицелии — закуплены в нашем регионе», — уточнил он.