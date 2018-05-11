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«Школа материнства» будет открыта в Пензе

17:09 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Проект «Школа материнства» будет реализован в Пензе по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании региона.

«Школа материнства» будет открыта в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его презентация состоится в предстоящий вторник, 15 мая.

«Информация, получаемая беременными [женщинами] и молодыми мамами на форумах в интернете, от подруг, родственников, часто бывает недостоверной. Многие вопросы требуют ответов от специалистов — акушеров-гинекологов, педиатров, медицинских сестер, психологов. Именно они могут дать обоснованные и с научной точки зрения правильные ответы на интересующие вопросы», — прокомментировала руководитель проекта «Школа материнства», депутат Законодательного собрания Пензенской области от округа №2 Ольга Чистякова.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, работа будет организована на базе ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом», центральной женской консультации, женской консультации №2, а также детских поликлиник №2 и №7.

Ожидается, что специалисты помогут будущим мамам разобраться в особенностях ее нового положения и получат навыки ухода за младенцем. Проект охватит и мужчин, которые в скором времени станут отцами.

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