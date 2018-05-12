Пензенские энергетики позаботятся о безопасности птиц Общество

Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Персонал служб линий и распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» оснастит участки 22 воздушных линий напряжением 35 и 110 кВ 534 птицезащитными устройствами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

«Данные работы призваны уберечь птиц от поражения электрическими током и снизить риск аварийных отключений ВЛ. Они будут проводиться в течение ремонтной кампании 2018 года», — пояснили в «Пензаэнерго».

В организации уточнили, что к настоящему времени 258 защитных устройств антиприсадочного типа уже установлено на семи ВЛ 110 кВ, находящихся в зоне территориальной ответственности Пензенского и Нижнеломовского производственных отделений, а до конца года это будет сделано в Кузнецком и Сердобском ПО.

«Преобладающее количество линий, участки которых будут оснащены птицезащитными устройствами — 18 ВЛ — относятся к Пензенскому ПО», — отметили в компании.

Птицы нередко используют элементы воздушных линий электропередачи для отдыха и гнездования. Вместе с тем, находясь вблизи токоведущих частей, они рискуют попасть под напряжение в результате случайного касания провода или получить электрический разряд.

Защитные устройства антиприсадочного типа, которые монтируются на траверсах опор, не позволяют птицам совершить посадку на опасные участки, а также исключают возможность гнездования.

Плановые работы по оснащению ими участков ВЛ напряжением 35 и 110 кВ ведутся в филиале «Пензаэнерго» более 8 лет.