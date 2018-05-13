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Предстоит провести экспертизу документации на следующий этап капремонта набережной в Пензе

13:22 | 13.05.2018 | Общество

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев нацелил своего заместителя Магомеда Агамагомедова и начальника городского управления капитального строительства Игоря Умнова на скорейшее получение заключения госэкспертизы на документацию на следующий этап капремонта набережной реки Суры.

Предстоит провести экспертизу документации на следующий этап капремонта набережной в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме того, в ходе выезда на место в воскресенье, 13 мая, мэр обратил внимание на то, что после весеннего подтопления нижней прогулочной зоны с гранитного покрытия так и не была смыта грязь.

По его мнению, поверхность необходимо очистить более качественно.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дальнейшее развитие набережной в центре Пензы предполагает обустройство верхней прогулочной зоны, оборудование освещения, создание площадок для отдыха и озеленение территории.

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