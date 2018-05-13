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В Пензе полицейского не признали нуждающимся в жилье, так как его приютила теща

15:16 | 13.05.2018 | Общество

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы оставил без удовлетворения исковые требования сотрудника полиции, который просил признать незаконным решение комиссии областного управления МВД России об отказе в постановке его на учет для получения выплаты на приобретение или строительство жилья.

В Пензе полицейского не признали нуждающимся в жилье, так как его приютила теща

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мужчина проходит службу в полиции с 1991 года, в январе 2018-го он обратился с заявлением о принятии на учет для приобретения или строительства жилого помещения на семью из двух человек, однако в единовременной социальной выплате ему было отказано.

«Судом установлен факт вселения матерью супруги истца в принадлежащий ей на праве собственности жилой дом зятя, дочери, внука и внучки в качестве членов своей семьи и, соответственно, возникновение у них права пользования этим помещением. […] С учетом количества зарегистрированных в доме лиц, включая собственника, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи истца составляет около 24 кв. метров», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что между тещей и зятем договоры социального найма или аренды не заключались, а пользование жилым помещением происходит на основании устного соглашения о предоставлении в безвозмездное пользование.

«Кроме того, суд полагает, что, снявшись 14 марта 2017 года с регистрационного учета по месту жительства и зарегистрировавшись 28 марта по тому же адресу, но только по месту пребывания, истец совершил намеренные действия, направленные на изменение правового основания пользования жилым помещением и приобретение статуса, при котором возникает предусмотренное федеральным законом условие для признания за ним права на получение единовременной социальной выплаты», — сказал представитель суда.

Он уточнил, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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