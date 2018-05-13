В Пензе полицейского не признали нуждающимся в жилье, так как его приютила теща Общество

Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы оставил без удовлетворения исковые требования сотрудника полиции, который просил признать незаконным решение комиссии областного управления МВД России об отказе в постановке его на учет для получения выплаты на приобретение или строительство жилья.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мужчина проходит службу в полиции с 1991 года, в январе 2018-го он обратился с заявлением о принятии на учет для приобретения или строительства жилого помещения на семью из двух человек, однако в единовременной социальной выплате ему было отказано.

«Судом установлен факт вселения матерью супруги истца в принадлежащий ей на праве собственности жилой дом зятя, дочери, внука и внучки в качестве членов своей семьи и, соответственно, возникновение у них права пользования этим помещением. […] С учетом количества зарегистрированных в доме лиц, включая собственника, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи истца составляет около 24 кв. метров», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что между тещей и зятем договоры социального найма или аренды не заключались, а пользование жилым помещением происходит на основании устного соглашения о предоставлении в безвозмездное пользование.

«Кроме того, суд полагает, что, снявшись 14 марта 2017 года с регистрационного учета по месту жительства и зарегистрировавшись 28 марта по тому же адресу, но только по месту пребывания, истец совершил намеренные действия, направленные на изменение правового основания пользования жилым помещением и приобретение статуса, при котором возникает предусмотренное федеральным законом условие для признания за ним права на получение единовременной социальной выплаты», — сказал представитель суда.

Он уточнил, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.