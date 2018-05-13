В Пензе 15 мая простятся с Дмитрием Коцарем Общество

Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Церемония прощания с главврачом детского санатория «Солнышко», бывшим начальником управления здравоохранения Пензы Дмитрием Коцарем, скончавшимся на 51-м году жизни, состоится в конференц-зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий вторник, 15 мая, с 11.00 до 13.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

«Где бы ни трудился Дмитрий Валерьевич [Коцарь], он всегда проявлял свои организаторские способности и основательный подход к решению проблем. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, пациентов и горожан. До конца своих дней он оставался верен клятве врача — протягивал руку помощи каждому, кто в ней нуждался», — говорится в тексте некролога.

Коцарь Дмитрий Валерьевич окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 1993 году.

По окончании интернатуры начал трудиться в должности врача пензенской городской больницы скорой помощи.

С 1995 по 2006 годы работал в больницах имени Г.А. Захарьина и №3.

В 2006 году перешел на муниципальную службу в управление здравоохранения Пензы — сначала на должность заместителя начальника, а затем руководителя. В 2013 году на данном посту его сменил Владимир Попков.

После этого Дмитрий Коцарь стал главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко».

Был отмечен почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, благодарностью главы администрации Пензы.

13 мая 2018 года скончался на 51-м году жизни.