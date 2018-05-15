В Пензе чиновники и депутаты проверят чистоту в общественном транспорте Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники администрации Пензы и депутаты городской думы проведут проверку санитарного состояния общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Транспортные услуги должны быть качественными. Мы организуем рейды совместно с депутатами городской думы по маршрутам пассажирского транспорта всех перевозчиков, чтобы оценить состояние и содержание подвижного состава», — сказал он в ходе совещания в администрации города во вторник, 15 мая.

По словам Виктора Кувайцева, в последнее время от пензенцев поступают жалобы на то, что в пассажирских автобусах на городских маршрутах не соблюдается санитарный режим.

«Чтобы составить объективное мнение о качестве предоставляемых перевозчиками услуг, нужно изучить общественное мнение», — отметил он.

Глава администрации города поручил начальнику управления транспорта и связи Пензы Юлии Ереминой провести заседание общественного совета и представить предложения по совершенствованию транспортного обслуживания, высказанные жителями города, сообщает пресс-служба мэрии.