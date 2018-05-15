Тур в Пензенскую область почти за 19 тыс. рублей предложен в рамках проекта «Глухомань GO» Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Стоимость двухдневного тура в Пензенскую область под названием «Радищев, Лермонтов и СПА», который будет организован в рамках проекта «Глухомань GO» 21 и 22 июля, призванного изменить представление россиян о путешествиях по родной стране, составит 18 тыс. 600 рублей без учета расходов на транспорт из Москвы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа первого дня предусматривает завтрак в центре Пензы, после чего участники отправятся в Белинский район, где находится государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

По возвращении в областной центр при наличии времени путешественникам предложат подняться на колокольню восстанавливаемого Спасского кафедрального собора, после чего состоится заселение в отель «Heliopark Residence», а затем — ужин в ресторане «Давыдов» на первом этаже гостиницы. Также участники проекта смогут посетить СПА-зону.

Во второй день они отправятся в село Нижнее Аблязово, где гости региона осмотрят храм Рождества Христова.

После обеда на рыболовной туристической базе «У Ильича» путешественники направятся в село Радищево, где их ждет экскурсия по дому-музею прозаика и поэта.