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Тур в Пензенскую область почти за 19 тыс. рублей предложен в рамках проекта «Глухомань GO»

11:50 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Стоимость двухдневного тура в Пензенскую область под названием «Радищев, Лермонтов и СПА», который будет организован в рамках проекта «Глухомань GO» 21 и 22 июля, призванного изменить представление россиян о путешествиях по родной стране, составит 18 тыс. 600 рублей без учета расходов на транспорт из Москвы.

Тур в Пензенскую область почти за 19 тыс. рублей предложен в рамках проекта «Глухомань GO»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа первого дня предусматривает завтрак в центре Пензы, после чего участники отправятся в Белинский район, где находится государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

По возвращении в областной центр при наличии времени путешественникам предложат подняться на колокольню восстанавливаемого Спасского кафедрального собора, после чего состоится заселение в отель «Heliopark Residence», а затем — ужин в ресторане «Давыдов» на первом этаже гостиницы. Также участники проекта смогут посетить СПА-зону.

Во второй день они отправятся в село Нижнее Аблязово, где гости региона осмотрят храм Рождества Христова.

После обеда на рыболовной туристической базе «У Ильича» путешественники направятся в село Радищево, где их ждет экскурсия по дому-музею прозаика и поэта.

В тот же день участники тура посетят скульптурный парк «Легенда» в Мокшанском районе, а затем их доставят на железнодорожный вокзал Пензы, который станет финальной точкой маршрута.

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