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В центре Пензы демонтировали конструкцию с анонсом концерта Мота

12:40 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Рекламная конструкция с анонсом предстоящего концерта рэп-исполнителя Матвея Мельникова, который больше известен под сценическим псевдонимом Мот, демонтирована на улице Суворова в Пензе — неподалеку от торгового центра «СаниМарт».

В центре Пензы демонтировали конструкцию с анонсом концерта Мота

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, данные работы были организованы специалистами МКУ «Рекламная служба города Пензы» в рамках борьбы с афишами, размещенными без разрешительной документации.

На снимках, опубликованных на сайте горадминистрации, видно, что рабочие убрали стойку вместе с бетонным основанием, после чего погрузили ее в кузов машины и увезли.

Также в рамках рейда были демонтированы рекламные растяжки, информирующие об акции в одном из магазинов «Магнит косметик» и о работе «Пельменной №1» на улице Московской.

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