Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Международным днем семьи, который отмечается во вторник, 15 мая.

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«Во все времена семья, любовь, верность, забота о родных и близких остаются самыми важными ценностями для каждого человека, без которых невозможно жить, трудиться и созидать. Домашний очаг — это главная опора в жизни, источник нравственности, уважения, залог спокойствия и гармонии», — отметил мэр.

Он добавил, что в крепких семьях из поколения в поколение передаются традиции, культурные и духовные ценности, закладывается основа будущего благополучия города, региона и страны.

«От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание, уют и доброта!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.