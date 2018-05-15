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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи

13:49 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Международным днем семьи, который отмечается во вторник, 15 мая.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена семья, любовь, верность, забота о родных и близких остаются самыми важными ценностями для каждого человека, без которых невозможно жить, трудиться и созидать. Домашний очаг — это главная опора в жизни, источник нравственности, уважения, залог спокойствия и гармонии», — отметил мэр.

Он добавил, что в крепких семьях из поколения в поколение передаются традиции, культурные и духовные ценности, закладывается основа будущего благополучия города, региона и страны.

«От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание, уют и доброта!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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