В Мокшане устранены нарушения, выявленные в ТЦ «Универмаг» Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Представители ООО «Торговый дом «Центральный» устранили нарушения в сфере пожарной безопасности, выявленные ранее в принадлежащем организации ТЦ «Универмаг» в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В надзорном ведомстве отметили, что это было сделано уже во время рассмотрения искового заявления о запрете деятельности по эксплуатации здания.

В пресс-службе добавили также, что в рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», штраф в размере 15 тыс. рублей назначен руководителю ООО «Торговый дом «Центральный».

Согласно данным прокуратуры Пензенской области, в ходе ранее проведенной проверки было установлено, что в здании ТЦ «Универмаг» отсутствует автоматическая установка пожаротушения. Также был сделан вывод о нехватке источников наружного водоснабжения. Помимо этого, ширина отдельных эвакуационных выходов не соответствовала требованиям, как и отдела некоторых стен.