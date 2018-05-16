В Пензе проанализируют потребность в дополнительной поддержке семей с детьми Общество

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев намерен поручить председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову проанализировать действующие программы, направленные на поддержку материнства и детства, чтобы проработать вопрос о дополнительных мерах, которые могут быть востребованы среди семей.

Фото: Pnzreg.ru

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на то, чтобы помощь была адресной. Льготы должны получать люди, которые действительно нуждаются в поддержке. Нужно четко обозначить критерии нуждаемости», — сказал он в ходе встречи с инициативной группой жителей микрорайона Заря, где выделяются земельные участки многодетным семьям.

Глава региона также призвал граждан, обратившихся к нему с просьбой о содействии в развитии инфраструктуры, активнее использовать возможности территориального общественного самоуправления (ТОС).

По словам Ивана Белозерцева, это позволит участвовать в программах, реализуемых администрацией Пензы, сообщает пресс-служба облправительства.