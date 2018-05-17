В Пензу прибыл руководитель главного управления криминалистики СКР Общество

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис прибыл в Пензу с рабочим визитом для оказания практической помощи коллегам.

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Так, он провел межведомственное оперативное совещание, на котором присутствовали и.о. главы следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Фомин, замруководителя – начальник полиции УМВД России по региону Вадим Ковтун, а также сотрудники этих двух ведомств.

Была заслушана информация о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в Пензенской области женщины в 2014 году. Участники совещания обсудили основные версии, которые в интересах следствия не озвучиваются.

Как отметил Зигмунд Ложис, проведен большой объем работы. Были даны конкретные указания и поручения следователям, криминалистам и оперативным сотрудникам, намечены дополнительные мероприятия, связанные с организацией расследования.

Кроме того, Зигмунд Ложис провел совещание с представителями отдела криминалистки регионального следственного управления, на котором обсуждались методы использования современной техники и вопросы обеспечения сотрудников новейшим оборудованием, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.