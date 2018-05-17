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Участники пензенского молодежного форума высадили «Аллею добровольцев»

18:06 | 17.05.2018 | Общество

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Участники регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки» высадили «Аллею добровольцев» вблизи санатория «Березовая роща», расположенного в 25 км от Пензы, где на протяжении трех дней проходило данное мероприятие.

Участники пензенского молодежного форума высадили «Аллею добровольцев»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акцию посвятили Году добровольца в России.

Внести свой вклад в благоустройство территории было предложено всем желающим.

Среди тех, кто высадил молодые саженцы каштана, березы, рябины и других деревьев, были и почетные гости форума — заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования региона Александр Воронков и депутат Законодательного собрания Яна Куприна.

В прошлом году участники форума тоже проводили подобную акцию, но тогда ее посвятили ветеранам Великой Отечественной войны.

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