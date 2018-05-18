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Мэр Пензы поддержал акцию «На работу на велосипеде»

09:01 | 18.05.2018 | Общество

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, его заместители Юрий Ильин, Андрей Шевченко и Магомед Агамагомедов, а также сотрудники различных управлений и отделов присоединились к акции «На работу на велосипеде» утром в пятницу, 18 мая.

Мэр Пензы поддержал акцию «На работу на велосипеде»

Фото: Penza-gorod.ru

Они собрались на Олимпийской аллее задолго до начала трудового дня и выдвинулись в сторону мэрии.

Колонна проехала по улицам Ленинградской, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина, финишировав на площади Маршала Жукова.

После заезда Виктор Кувайцев поблагодарил участников акции.

Он отметил, что передвижение на велосипеде — отличная возможность укрепить свое здоровье и повысить настроение, для этого благоустроены Олимпийская аллея и велолыжероллерная трасса.

«Сегодня в Пензе есть где покататься на велосипедах всей семьей, что многие и делают. Особо радует, что достаточно людей старшего поколения, которые передвигаются на этом демократичном и доступном виде транспорта. Желаю всем успехов и здоровья!» — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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