В Пензе отметили 100-летие военного комиссариата Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 100-летию военного комиссариата Пензенской области, состоялось в большом зале филармонии в пятницу, 18 мая.

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В фойе учреждения для гостей была организована выставка из фондов государственного архива, краеведческого музея и библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где все желающие могли ознакомиться с историческими документами и фотографиями.

Литературный музей обустроил фотозону «Кабинет военного комиссара».

Официальная часть началась с демонстрации фильма «100 лет военных комиссариатов», после чего губернатор Иван Белозерцев поздравил собравшихся со знаменательной датой.

В ходе мероприятия прозвучали слова благодарности в адрес сотрудников и ветеранов военных комиссариатов.