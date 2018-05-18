На дороге в Терновку настал транспортный коллапс из-за затянувшегося ремонта мостов Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Затянувшийся ремонт двух мостов стал причиной пробок, которые возникают в Пензе в часы пик на дороге, ведущей в микрорайон Терновка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя организацию работ, вызвавших транспортный коллапс, заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин пояснил, что выравнивающий слой на Бауманском и Терновском мостах не соответствует требованиям — это было установлено при проведении контроля качества.

«Подрядчика обязали заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.

На сайте горадминистрации отмечается, что ремонт данных сооружений ведется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», работы выполняет ООО «Пензадорстрой».

Согласно данным портала госзакупок, департамент ЖКХ Пензы в лице и.о. директора Дениса Леонтьева заключил контракт с данной организацией в лице руководителя Виталия Ананьчева 31 марта 2018 года.

В числе объектов, на которых предстоит выполнить ремонт, значатся мост через реку Пензу на улице Терновского и путепровод через железнодорожные пути в створе улицы Баумана.

Стоимость контракта превышает 175 млн. рублей.

Согласно дополнительному соглашению от 7 апреля, почти 88 млн. рублей составляют средства федерального бюджета, около 53 млн. рублей — областного, более 35 млн. рублей — муниципального.

Работы по контракту должны быть выполнены до 1 сентября 2018 года.