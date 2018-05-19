Житель Пензенской области продал машину, чтобы заплатить долг по алиментам Общество

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Житель Пензенской области продал автомобиль, чтобы избежать уголовной ответственности за задолженность по алиментам ребенку в размере 270 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, протокол об административной ответственности и наказание в виде 40 часов обязательных работ ранее не заставили его выплатить деньги.

«Судебным приставом-исполнителем были подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении должника», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после продажи машины житель Пензенской области выплатил задолженность ребенку.