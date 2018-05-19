В Пензе оштрафована женщина, назвавшая вором председателя ТСЖ Общество

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Женщина, назвавшая председателя товарищества собственников жилья многоквартирного дома на улице Ладожской в Пензе в ходе громкой ссоры возле подъезда, оштрафована на 10 тыс. рублей по решению суда.

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«Вечером 22 февраля председатель ТСЖ пошел снять показания общедомовых приборов учета, но неожиданно сзади к нему подбежала жительница дома. Она пыталась схватить его, размахивала руками, высказывала всяческие претензии, обзывала грубыми и нецензурными выражениями. На крики стали выглядывать из окон дома люди, прохожие, которые все слышали, но не вмешивались. Он постарался прекратить конфликт и ретировался в обход домой, где от действий и слов ответчицы ему стало плохо, поднялось давление и пришлось вызвать скорую помощь», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города.

По его словам, мужчина несколько дней не мог вернуться к работе из-за стресса, при этом женщина звонила ему, угрожала, оскорбляла и распространяла ложную информацию по соседям.

«Жительница Пензы обругала его в общественном месте — возле жилого дома в присутствии прохожих, опорочила его честь и достоинство. Она использовала слова «вор» и «воруешь», фактически обвинив его в совершении преступления, которое не подтверждено допустимыми доказательствами», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что требования мужчины о компенсации в 100 тыс. рублей удовлетворены лишь частично, решение суда не вступило в законную силу.