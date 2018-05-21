Ушла из жизни первый председатель Арбитражного суда Пензенской области Инна Фомина Общество

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Первый председатель Арбитражного суда Пензенской области в отставке Инна Фомина скончалась на 76-м году жизни после тяжелой болезни.

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Коллектив суда выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

«Она была профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, ответственным и справедливым руководителем, добрым, отзывчивым, искренним человеком», — говорится в тексте некролога.

Церемония прощания с Инной Фоминой состоится в центре культуры и досуга Пензы в предстоящий вторник, 22 мая, с 10.00 до 12.00. Она будет похоронена на Ново-Западном кладбище.

Фомина Инна Владимировна родилась в Пензе 31 декабря 1941 года.

В 1968 году окончила куйбышевский филиал Всесоюзного юридического заочного института по специальности «Правоведение».

В 1959 году начала трудовую деятельность техническим секретарем в Госарбитраже при Пензенском облисполкоме.

В 1961–1966 годах была юрисконсультом Горплодовощторга.

С 1966 по 1967 годы — стажер в прокуратуре Железнодорожного района Пензы.

В 1967–1969 годах — заведующая протокольной частью Пензенского горисполкома.

В 1974 году вернулась в Госарбитраж при Пензенском облисполкоме.

В 1990–1991 годах — заместитель главного госарбитра.

В 1991–1992 годах — главный государственный арбитр.

С 1992 года — председатель Арбитражного суда Пензенской области. Проработала в этой должности до ухода в отставку в 2007 году.

Заслуженный юрист Российской Федерации (1992).

В 1999 году награждена орденом Почета, в 2006 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2007 году — медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.