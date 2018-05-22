В Пензе 24 мая ограничат продажу спиртного Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Продажа алкогольной продукции будет ограничена в Пензе в предстоящий четверг, 24 мая, в связи с проведением в школах праздника «Последний звонок». Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ограничения будут действовать с 8.00 до 23.00.

Районным администрациям города рекомендовано создать оперативные группы, которые будут осуществлять контроль за соблюдением прав несовершеннолетних.

Также им необходимо провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия, в целях выполнения задач по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего детей.