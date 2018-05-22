В Пензе за 10 месяцев намечено создать 1,7 тыс. платных парковочных мест Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. 1 тыс. 700 новых платных парковочных мест планируется создать в Пензе при наличии достаточного финансирования в рамках проекта, реализация которого началась 1 мая 2018 года и завершится 10 февраля 2019-го. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 22 мая.

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По его словам, было определено 27 участков для размещения платных парковок, обеспечивающих 1 тыс. 415 мест в центре Пензы, и шесть на периферии — на 285 автомобилей.

Андрей Гришин уточнил, что открытые парковки будут представлены 1 тыс. 185 местами в центре и 235 — за его пределами, а на закрытые придется 230 и 50 мест соответственно.

Начальник управления ЖКХ города выразил уверенность в том, что парковки не будут пустовать, поскольку, как показал анализ, жители готовы платить за комфорт.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, для обоснования внедрения проекта были использованы данные о деятельности муниципальной парковки на улице Лермонтова около областной больницы имени Н.Н. Бурденко: за 2017 год поступления в бюджет города составили 1,4 млн. рублей, за 4 месяца 2018-го — свыше 800 тыс. рублей. Каждое место приносит доход в 4 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта составляет 11,5 месяцев.

В настоящее время платные парковочные места в Пензе в основном предоставляют частные организации. Они имеются, в частности, около торговых центров «Высшая лига» и «Пассаж», гостиницы «Россия», развлекательного центра «Квадрат», на территориях Центрального и Сенного рынков.

Также в городе действует два крытых паркинга — на улицах Володарского и Воронова.