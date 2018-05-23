В районе Окружной в Пензе 27 мая перекроют несколько улиц Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Схема организации дорожного движения будет временно изменена в Пензе в воскресенье, 27 мая, в связи в проведением мероприятия, посвященного Дню велопарадов в России, и кросса «Зеленый марафон».

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С 8.00 до 13.30 будет перекрыта улица Окружная на участке между улицами Курской и Карпинского. Общественный транспорт продолжит курсировать на этом отрезке дороги до 9.30.

Дорога-дублер улицы Окружной будет закрыта для движения от улицы Красноармейской до улицы Окружной, автодорога к Малой Валяевке, улицы Зеленодольская и Карпинская — от улицы Окружной до дороги-дублера с 8.00 до 13.30.

Кроме того, на это же время будет ограничена стоянка транспорта на улице Зеленодольской от дороги-дублера до улицы Окружной, сообщает пресс-служба администрации Пензы.