«ФПК» выплатит 300 тыс. рублей пассажирке, упавшей при выходе из вагона поезда Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Решение суда, согласно которому АО «Федеральная пассажирская компания» выплатит жительнице рабочего поселка Тамала Пензенской области компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей за полученную при выходе из поезда травму, вступило в законную силу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, 23 октября 2016 года пассажирка прибыла в Тамалу поездом «Махачкала — Москва», при этом освещения в месте остановки вагона не было, платформа отсутствовала, расстояние от нижней ступени до земли составляло более 1 метра, в итоге нога женщины соскользнула, и потерпевшая упала на щебень.

«Поскольку самостоятельно идти она не могла, ее отнесли в автомобиль супруга и доставили в больницу, где диагностировали переломы левой ноги», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что после случившегося женщина перенесла три операции.

«Решением Белинского районного суда, вынесенным ранее, полученная травма была признана страховым случаем. В пользу пассажирки было взыскано страховое возмещение в размере 320 тыс. рублей», — отметила Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель ответчика исковые требования о компенсации морального вреда не признал, назвав падение пассажирки несчастным случаем.

«Суд, проанализировав представленные доказательства, пришел к выводу, что вина в получении травмы лежит на перевозчике — АО «Федеральная пассажирская компания», не принявшем меры по безопасному спуску пассажиров. Проводник открыл дверь со стороны, где отсутствовала платформа, не предупредил об опасном спуске и находился в вагоне, когда женщина спускалась по лестнице, не оказав ей содействие при высадке», — пояснила пресс-секретарь.

Наталья Быченкова сообщила, что суд первой инстанции вынес решение в пользу истицы, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, однако она оставлена без удовлетворения.