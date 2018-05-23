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«ФПК» выплатит 300 тыс. рублей пассажирке, упавшей при выходе из вагона поезда

16:09 | 23.05.2018 | Общество

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Решение суда, согласно которому АО «Федеральная пассажирская компания» выплатит жительнице рабочего поселка Тамала Пензенской области компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей за полученную при выходе из поезда травму, вступило в законную силу.

«ФПК» выплатит 300 тыс. рублей пассажирке, упавшей при выходе из вагона поезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, 23 октября 2016 года пассажирка прибыла в Тамалу поездом «Махачкала — Москва», при этом освещения в месте остановки вагона не было, платформа отсутствовала, расстояние от нижней ступени до земли составляло более 1 метра, в итоге нога женщины соскользнула, и потерпевшая упала на щебень.

«Поскольку самостоятельно идти она не могла, ее отнесли в автомобиль супруга и доставили в больницу, где диагностировали переломы левой ноги», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что после случившегося женщина перенесла три операции.

«Решением Белинского районного суда, вынесенным ранее, полученная травма была признана страховым случаем. В пользу пассажирки было взыскано страховое возмещение в размере 320 тыс. рублей», — отметила Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель ответчика исковые требования о компенсации морального вреда не признал, назвав падение пассажирки несчастным случаем.

«Суд, проанализировав представленные доказательства, пришел к выводу, что вина в получении травмы лежит на перевозчике — АО «Федеральная пассажирская компания», не принявшем меры по безопасному спуску пассажиров. Проводник открыл дверь со стороны, где отсутствовала платформа, не предупредил об опасном спуске и находился в вагоне, когда женщина спускалась по лестнице, не оказав ей содействие при высадке», — пояснила пресс-секретарь.

Наталья Быченкова сообщила, что суд первой инстанции вынес решение в пользу истицы, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, однако она оставлена без удовлетворения.

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