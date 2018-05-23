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Пензенцам предложили дать ненужным вещам вторую жизнь

17:25 | 23.05.2018 | Общество

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Пензенский фонд социальной поддержки населения «Святое дело» предложил передать для малоимущих и одиноких граждан одежду, обувь, мебель, постельное белье, книги, канцелярские товары, бытовую технику, а также продукты питания длительного хранения.

Пензенцам предложили дать ненужным вещам вторую жизнь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К нам часто поступают обращения от неравнодушных жителей нашего региона передать вещи, которыми они перестали пользоваться, кому-либо из нуждающихся. Благодаря таким отзывчивым людям помощь оказана более 100 малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями», — пояснила президент фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина.

Как сообщает пресс-служба облправительства, реализуемый некоммерческой организацией проект «Вторая жизнь для ненужных вещей» ранее получил поддержку из регионального бюджета.

Желающим передать вещи предлагается позвонить по телефону: +7 (8142) 20-41-37, чтобы согласовать время и место, когда сотрудник фонда сможет забрать их.

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