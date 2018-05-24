Представитель парижского тренд-бюро проведет семинар для пензенского кластера «Легпром» Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Глава российского представительства тренд-бюро Carlin Groupe Анастасия Котова проведет семинар «Тренд-драйверы сезона и капсулы для промышленных коллекций» для руководителей и специалистов предприятий пензенского кластера «Легпром».

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Менеджер «Легпрома» Анна Морданова отметила, что целевое обучение по теме модных трендов предстоящих сезонов организуется для пензенских предприятий легкой промышленности впервые.

«Мы рассчитываем, что полученными знаниями о развитии мировой моды участники семинара воспользуются для конструирования новых коллекций одежды, обуви и аксессуаров, увеличив тем самым популярность и востребованность своей продукции у потребителей», — пояснила она.

В рамках занятия будет проведен обзор главных модных тенденций сезона, изменений в образе жизни и ожиданиях потребителей будущего. Спикер представит кросс-концепции из мира дизайна, главные цвета, формы и фактуры. Также участники рассмотрят капсулы — цветовые сочетания, принты и эскизы моделей для коллекций женской, мужской и детской одежды.

Семинар организован ООО «Центр кластерного развития». Он состоится в среду, 30 мая, в молодежном бизнес-инкубаторе Пензы на улице Попова, 36.