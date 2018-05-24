EN
11:31:23 Четверг, 24 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представитель парижского тренд-бюро проведет семинар для пензенского кластера «Легпром»

09:24 | 24.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Глава российского представительства тренд-бюро Carlin Groupe Анастасия Котова проведет семинар «Тренд-драйверы сезона и капсулы для промышленных коллекций» для руководителей и специалистов предприятий пензенского кластера «Легпром».

Представитель парижского тренд-бюро проведет семинар для пензенского кластера «Легпром». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Менеджер «Легпрома» Анна Морданова отметила, что целевое обучение по теме модных трендов предстоящих сезонов организуется для пензенских предприятий легкой промышленности впервые.

«Мы рассчитываем, что полученными знаниями о развитии мировой моды участники семинара воспользуются для конструирования новых коллекций одежды, обуви и аксессуаров, увеличив тем самым популярность и востребованность своей продукции у потребителей», — пояснила она.

В рамках занятия будет проведен обзор главных модных тенденций сезона, изменений в образе жизни и ожиданиях потребителей будущего. Спикер представит кросс-концепции из мира дизайна, главные цвета, формы и фактуры. Также участники рассмотрят капсулы — цветовые сочетания, принты и эскизы моделей для коллекций женской, мужской и детской одежды.

Семинар организован ООО «Центр кластерного развития». Он состоится в среду, 30 мая, в молодежном бизнес-инкубаторе Пензы на улице Попова, 36.

Загрузка...
Читайте также
Завершено расследование дела о хищении пензенским следователем 1 млн. рублей В День пограничника в Пензе перекроют несколько центральных улиц
Четверо пензенских студентов примут участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Специалисты занялись разработкой техзадания на реконструкцию спорткомплекса «Пенза»
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности и культуры В Тамале возбуждено уголовное дело о проникновении мужчины в дом бывшей жены
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама