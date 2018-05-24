В УФАС назвали причину роста цен на бензин в Пензе Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо в Пензенской области обусловлено увеличением закупочной стоимости ГСМ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС России.

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«Повышение розничных цен наблюдается как у крупных участников розничных рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива — АО «Пензанефтепродукт» и ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», так и у независимых участников товарного рынка», — отметили в региональном антимонопольном ведомстве.

В управлении уточнили, что с 8 апреля до 20 мая у АО «Пензанефтепродукт» бензин Аи-92 подорожал на 2 рубля 50 копеек (6,76%), Аи-95 на 2 рубля 20 копеек (5,49%), а дизельное топливо на 2 рубля 80 копеек (7,16%); у ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» Аи-92 стал дороже на 1 рубль 95 копеек (5,05%), Аи-95 на 2 рубля 15 копеек (5,14%), а дизельное топливо на 2 рубля 35 копеек (5,85%).

В УФАС пояснили, что с 9 января по 26 апреля закупочная цена на бензин увеличилась на 19,2%, а на летнее дизельное топливо — на 15,4%, то есть розничные выросли меньше, чем оптовые.

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Цены на бензин в Пензе

В управлении добавили, что крупные нефтеперерабатывающие заводы расположены за пределами Пензенской области, в связи с чем информация о росте установленных ими цен направлена в ФАС России.

«Стоит отметить, что, по сведениям, предоставляемым Пензастатом, розничные цены на дизельное топливо и автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95 на территории Пензенской области по состоянию на 11 мая являются самыми низкими [...] по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили также, что, по мнению ФАС России, основными причинами роста цен на бензин являются фискальная политика государства, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов перерабатывающих заводов и рост мировых цен на нефть.