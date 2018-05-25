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Пензенские студотряды открыли летний трудовой семестр

17:00 | 25.05.2018 | Общество

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Линейка-старт летнего трудового семестра студенческих отрядов состоялась на площади перед домом молодежи в Пензе в пятницу, 25 мая.

Пензенские студотряды открыли летний трудовой семестр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие открыло шествие с флагами студенческих объединений.

Затем в ходе линейки прошла перекличка отрядов «Максимум», «Рекорд», «Сириус», «Кристалл», «Колорит», «Спектр», «Вертикаль», «Феникс», «Созвездие», «Сура», «Ровесники» и «Лазурь».

Как отметил начальник управления профобразования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев, в этом году в трудовом семестре примут участие около 600 бойцов 15 студотрядов региона, которые будут работать в разных уголках страны.

«Желаю […] всем вам как можно больше интересной работы, реализовать себя, конечно же, показать, чему вы научились за это время и интересного лета, друзья», — сказал он.

В свою очередь директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов обратил внимание на то, что 10–15 лет назад нельзя было даже мечтать о таком размахе движения.

«Целина — это тот период, когда вы проявляете свои самые лучшие качества. Вы применяете тот опыт, который получили в своих учебных заведениях», — пояснил он.

По словам главы реготделения организации «Российские студенческие отряды» Артема Колобова, у собравшихся начинается самая интересная часть студенческой жизни.

«Ярких вам эмоций, настоящих трудовых достижений и, самое главное, будьте человечными, будьте достойными, будьте честными», — сказал он.

Затем молодым людям были вручены путевки на целину. Также в небо был запущен шар с пожеланиями.

В завершение все участники линейки объединились в орлятский круг и спели песню.

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