Сергей Павлов признан лучшим машинистом асфальтоукладчика в Пензенской области
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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Сотрудник ООО «Автодорога» Сергей Павлов одержал победу в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика», состоявшегося в Пензенской области в пятницу, 25 мая.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Вторым стал представитель ООО «ДРСУ» Сергей Кузмечев, третьим — Сергей Меньшаков из ООО «Сфера».
Специального приза за волю к победе удостоен работник ООО «Строймаркет» Михаил Захаров.
Как сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области, в этом году состязание проводилось на дороге, ведущей на базу отдыха «Волков».
Каждому участнику предстояло выполнить укладку асфальтобетонной смеси на участке протяженностью 50 метров. В общей сложности работы были проведены на расстоянии 700 метров.
Судьи оценивали качество дорожного полотна, скорость специалиста, а также знание теории.