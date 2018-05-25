Сергей Павлов признан лучшим машинистом асфальтоукладчика в Пензенской области Общество

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Сотрудник ООО «Автодорога» Сергей Павлов одержал победу в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист асфальтоукладчика», состоявшегося в Пензенской области в пятницу, 25 мая.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Вторым стал представитель ООО «ДРСУ» Сергей Кузмечев, третьим — Сергей Меньшаков из ООО «Сфера».

Специального приза за волю к победе удостоен работник ООО «Строймаркет» Михаил Захаров.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области, в этом году состязание проводилось на дороге, ведущей на базу отдыха «Волков».

Каждому участнику предстояло выполнить укладку асфальтобетонной смеси на участке протяженностью 50 метров. В общей сложности работы были проведены на расстоянии 700 метров.

Судьи оценивали качество дорожного полотна, скорость специалиста, а также знание теории.