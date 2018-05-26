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Мэр Пензы поздравил жителей с Днем российского предпринимательства

11:22 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства, который отмечается в субботу, 26 мая.

Мэр Пензы поздравил жителей с Днем российского предпринимательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Воплощение в жизнь новых идей и проектов – это талант и одновременно труд, достойный большого уважения и поддержки. Вы развиваете самые разные сферы экономики и вносите свой вклад в решение многих социальных проблем. Со своей стороны органы местного самоуправления будут и дальше развивать систему поддержки малого и среднего бизнеса, рассчитывая при этом на вашу активную позицию и социальную ответственность», — отметил мэр.

Он добавил, что планируется и в дальнейшем организовывать совместные встречи, помогая решать возникающие проблемы, снижать административные барьеры и обеспечивать честную конкуренцию.

«Уже сегодня есть результаты от нашей работы — прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства за текущий период 2018 года составил 584 единицы, что на 12% выше значения 2017 года», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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