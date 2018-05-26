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Под Пензой стартовал областной финал игры «Орленок»

13:31 | 26.05.2018 | Общество

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» по программе соревнований «Школа безопасности» стартовал на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» на Светлой поляне под Пензой в субботу, 26 мая.

Под Пензой стартовал областной финал игры «Орленок». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участникам предстоит, в частности, прохождение полосы препятствий, маршрута выживания, защита на рубежах.

Ожидается, что соревнования в рамках «Школы безопасности» помогут сформировать ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях.

За время трехдневных состязаний, до 28 мая, будут определены лучшие команды, которые представят Пензенскую область на межрегиональных соревнованиях в Марий Эл в июне, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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