Под Пензой стартовал областной финал игры «Орленок» Общество

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» по программе соревнований «Школа безопасности» стартовал на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» на Светлой поляне под Пензой в субботу, 26 мая.

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Участникам предстоит, в частности, прохождение полосы препятствий, маршрута выживания, защита на рубежах.

Ожидается, что соревнования в рамках «Школы безопасности» помогут сформировать ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях.

За время трехдневных состязаний, до 28 мая, будут определены лучшие команды, которые представят Пензенскую область на межрегиональных соревнованиях в Марий Эл в июне, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.